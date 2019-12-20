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Украина подаст предложения по присоединению к "зеленому соглашению" ЕС

Пятница, 20 декабря 2019, 12:27

Украина заинтересована принять активное участие в разработке и реализации европейского "Нового зеленого соглашения" (New Green Deal), и правительство уже готовит предложения относительно того, как Киев может присоединиться.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил вице-премьер Дмитрий Кулеба, который 19 декабря провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем.

"Насколько мне известно, сейчас есть только рамочное понимание Соглашения. И ЕС будет обсуждать детали дальнейших шагов. Украина представит свои предложения, которые ЕС, надеемся, благосклонно рассмотрит. Мы хотим быть частью этих усилий ЕС по достижению климатически нейтральной экономики. Мы сделаем конкретные предложения, где Украина может принять участие и стать неотъемлемой частью европейской политики "Нового зеленого соглашения", - цитирует Кулебу служба вицепремьера.

В свою очередь Боррель приветствовал намерения Украины по присоединению к "Новому зеленому соглашению".

Стороны также обсудили ход подготовки заседания Совета ассоциации Украина-ЕС в январе 2020 года. Кулеба сообщил европейскому коллеге, что Верховная рада приняла последний необходимый закон для начала процесса оценки готовности Украины к заключению Соглашения ACAA ("промышленного безвиза"), и теперь Украина рассчитывает на приезд в Киев оценочной миссии ЕС. Кулеба обратился к Боррелю с просьбой посодействовать отправку такой миссии.

Боррель также заверил, что сторона ЕС активно готовится к заседанию Совета ассоциации, чтобы сделать его максимально содержательно наполненным. Стороны договорились, что эксперты Европейской комиссии и представительства Украины при ЕС будут активно проводить консультации относительно ожидаемых результатов заседания Совета ассоциации.

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