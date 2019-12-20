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До територіальної оборони хочуть залучити від юнаків до пенсіонерів

П'ятниця, 20 грудня 2019, 13:58
До територіальної оборони хочуть залучити від юнаків до пенсіонерів
фото: Ельдар Сарахман, УП

В Україні планують удосконалити систему територіальної оборони, куди увійдуть усі верстви населення від молоді до людей похилого віку.

Джерело: перший заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Михайло Коваль в інтерв'ю АрміяІnform, сайт РНБО

Дослівно: "Гарантую, що ми матимемо потужну територіальну оборону, куди увійдуть усі верстви населення. Вона повністю забезпечить спокій держави у цьому напрямку, починаючи від маленького населеного пункту - села, закінчуючи промисловим мегаполісом…

Ми врахуємо все, зокрема випускні курси військових ліцеїв і територіальні громади, які утримуватимуть підрозділи тероборони. Ці питання вже продумані. Ми пропонуватимемо розглядати всі ці документи вищому керівництву, і після того подавати до Верховної Ради України, щоб депутати ухвалили їх як законодавчі акти".

Деталі: За його словами, уже визначено "чіткі терміни на подачу відповідного рішення", і нині проводиться планування.

Коваль розповів, що структура тероборони, яку має затвердити головнокомандувач ЗСУ, "не буде громіздкою, і стане дуже патріотичною". Крім того у вдосконаленні системи тероборони враховано досвід країн-членів НАТО.

Він додав, що кількість бригад тероборони визначатиметься відповідно до особливостей області, в якій вони створюватимуться: "У нас різні регіони: є аграрні, а є індустріальні, з великим економічним потенціалом, більшою щільністю населення, кількістю підприємств, небезпечних об'єктів. Тому там, звісно, слід робити потужнішу організацію".

Зокрема, у Києві планується створити дві бригади територіальної оборони.

До системи територіальної оборони залучатимуться громадяни різного віку - від зовсім молодих до людей похилого віку: "Дуже сильно піднімемо патріотичне виховання, зокрема молоді. Юнацький максималізм обов'язково слід використовувати і робити з молоді майбутніх керівників держави по всіх напрямках".

Коваля за рішенням РНБО від 7 грудня призначили відповідальним за удосконалення системи територіальної оборони країни.

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Українська правда

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Теми: РНБОУкраїна
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