К территориальной обороне хотят привлечь от юношей до пенсионеров

В Украине планируют усовершенствовать систему территориальной обороны, куда войдут все слои населения от молодежи до пожилых людей.

Источник: первый заместитель секретаря совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль в интервью АрмияИnform, сайт СНБО

Дословно: "Гарантирую, что мы будем иметь мощную территориальную оборону, куда войдут все слои населения. Она полностью обеспечит спокойствие государства в этом направлении, начиная от маленького населенного пункта - села, заканчивая промышленным мегаполисом...

Мы учтем все, включая выпускные курсы военных лицеев и территориальные общины, содержать подразделения теробороны. Эти вопросы уже продуманы. Мы будем предлагать рассматривать все эти документы высшему руководству, и после того подавать в Верховную Раду, чтобы депутаты приняли их как законодательные акты".

Детали: По его словам, уже определены "четкие сроки на подачу соответствующего решения", и в настоящее время проводится планирование.

Коваль рассказал, что структура теробороны, которую должен утвердить главнокомандующий ВСУ "не будет громоздкой, и станет очень патриотической". Кроме того, в совершенствовании системы теробороны учтен опыт стран-членов НАТО.

Он добавил, что количество бригад теробороны будет определяться в соответствии с особенностями области, в которой они будут создаваться: "У нас разные регионы: есть аграрные, а есть индустриальные, с большим экономическим потенциалом, большей плотностью населения, количеством предприятий, опасных объектов. Поэтому там, конечно, следует делать мощную организацию".

В частности, в Киеве планируется создать две бригады территориальной обороны.

К системе территориальной обороны будут привлекаться граждане всех возрастов - от совсем молодых до пожилых людей: "Очень сильно поднимем патриотическое воспитание, в частности молодежи. Юношеский максимализм обязательно следует использовать и делать из молодежи будущих руководителей по всем направлениям".

Коваля по решению СНБО от 7 декабря назначили ответственным за совершенствование системы территориальной обороны страны.

Читайте также: "От Сяна до Кавказа", или Как в лагерях националистов воспитывают детей