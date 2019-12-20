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ЄС виділив 8 млн євро на допомогу прифронтовим українцям взимку

П'ятниця, 20 грудня 2019, 13:59

Європейська комісія 19 грудня оголосила про виділення додаткових 8 млн євро для вразливих людей в Україні, постраждалих внаслідок російсько-українського конфлікту. З цими коштами гуманітарна допомога ЄС Україні в 2019 році зросла до 23 млн євро.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Єврокомісії.

"Понад п'ять років триваючого конфлікту виснажили здатність людей піклуватися про свої основні потреби. ЄС продовжує допомагати найвразливішим людям по обидві сторони контактної лінії. Це фінансування допоможе їм протистояти суворим зимовим умовам", - зазначив єврокомісар з управління кризовими ситуаціями Янез Ленарчич.

За допомогою 8 млн євро ЄС підтримуватиме постраждалих від конфлікту цивільних осіб, насамперед тих, хто мешкає уздовж лінії зіткнення, обігрівом під час суворої зими, а також доступом до води. Фінансування також допоможе відремонтувати медичні заклади та школи, пошкоджені під час військових дій, полегшить доступ до медичних послуг, медичного обладнання та ліків.

Гуманітарна допомога ЄС надається через агенції ООН, громадські організації та Міжнародний комітет Червоного Хреста.

Теми: ЄСДонбас
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