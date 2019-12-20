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ЕС выделил 8 млн евро на помощь украинцам в прифронтовой зоне зимой

Пятница, 20 декабря 2019, 13:59

Европейская комиссия 19 декабря объявила о выделении дополнительных 8 млн евро для уязвимых людей в Украине, пострадавших в результате российско-украинского конфликта. С учетом этих средств гуманитарная помощь ЕС Украине в 2019 году выросла до 23 млн евро.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Еврокомиссии.

"Более пяти лет продолжающегося конфликта истощили способность людей заботиться о своих основных потребностях. ЕС продолжает помогать уязвимым людям по обе стороны контактной линии. Это финансирование поможет им противостоять суровым зимним условиям", - отметил еврокомиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

С помощью 8 млн евро ЕС будет поддерживать пострадавших от конфликта гражданских лиц, прежде всего тех, кто живет вдоль линии соприкосновения, обогревом в случае суровой зимы, а также доступом к воде. Финансирование также поможет отремонтировать медицинские учреждения и школы, поврежденные во время военных действий, облегчит доступ к медицинским услугам, медицинскому оборудованию и лекарствам.

Гуманитарная помощь ЕС направляется через агентства ООН, общественные организации и Международный комитет Красного Креста.

Темы: ЕСДонбасс
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