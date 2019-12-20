До 10 років в'язниці засудили колишнього СБУшника

Диверсанта, якого затримали під час спроби підірвати залізничні колії на Харківщині, засудили до 10 років в’язниці.

Джерело: сайт Служби безпеки України

Дослівно: "Колегією суддів Куп’янського міськрайонного суду Харківської області виконавця диверсії визнано винним у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, та призначено покарання у вигляді позбавлення волі терміном 10 років і 1 місяць".

Деталі: Відзначається, що диверсанта затримали у грудні 2018 року.

Оперативники спецслужби встановили, що злочин готувався агентом так званого "МДБ ЛНР", яке перебуває під повним контролем спецслужб РФ.

Для вчинення диверсії обрали дренажний міст під залізничним полотном у районі транспортного вузла, що з’єднує Харківську область з районом проведення ООС.

Заклавши вибухівку, зловмисник виїхав у напрямку тимчасово окупованих територій і на відстані 30 кілометрів здійснив ініціацію пристрою сигналом з мобільного телефону.

Проте контррозвідники СБУ замінили вибуховий пристрій на імітаційний засіб, а виконавця злочину затримали.

Ним виявився мешканець Луганської області, який був завербований бойовиками і брав участь у збройному протистоянні ЗСУ.

Також СБУ задокументувала, що організатором диверсії був співробітник псевдоспецслужби Дубровкін Єгор Геннадійович, колишній співробітник УСБУ в Луганській області, який зрадив військовій присязі та вступив до так званого "МДБ ЛНР".

Наразі він перебуває у розшуку СБУ за створення терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3) та дезертирство (ч. 1 ст. 408) ККУ.