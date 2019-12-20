До 10 лет тюрьмы приговорили бывшего СБУшника

Диверсанта, которого задержали при попытке подорвать железнодорожные пути на Харьковщине, приговорили к 10 годам тюрьмы.

Источник: сайт Службы безопасности Украины

Дословно: "Коллегией судей Купянского районного суда Харьковской области исполнителя диверсии признано виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3, ст. 113, ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины, и назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 лет и 1 месяц".

Детали: Отмечается, что диверсанта задержали в декабре 2018 года.

Оперативники спецслужбы установили, что преступление готовилось агентом так называемого "МГБ ЛНР", которое находится под полным контролем спецслужб РФ.

Для совершения диверсии выбрали дренажный мост под железнодорожным полотном в районе транспортного узла, соединяющего Харьковскую область с районом проведения ООС.

Заложив взрывчатку, злоумышленник выехал в направлении временно оккупированных территорий и на расстоянии 30 километров осуществил инициацию устройства сигналом с мобильного телефона.

Однако контрразведчики СБУ заменили взрывное устройство на имитационное средство, а исполнителя преступления задержали.

Им оказался житель Луганской области, который был завербован боевиками и участвовал в вооруженном противостоянии ВСУ.

Также СБУ задокументировала, что организатором диверсии был сотрудник псевдоспецслужбы Дубровкин Егор Геннадьевич, бывший сотрудник УСБУ в Луганской области, который изменил воинской присяге и вступил в так называемое "МГБ ЛНР".

Сейчас он находится в розыске СБУ за создание террористической организации (ч. 1 ст. 258-3) и дезертирство (ч. 1 ст. 408) УК.