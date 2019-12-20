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Україна і Німеччина позитивно оцінюють хід газових переговорів

П'ятниця, 20 грудня 2019, 15:37

Глави МЗС України та Німеччини в цілому позитивно оцінюють хід переговорів між Україною, Росією та ЄС щодо довгострокового контракту на транзит газу українською територією.

Як повідомляє кореспондент "Європейської правди", про це дипломати заявили на спільній пресконференції після зустрічі у Берліні у п’ятницю, 20 грудня.

"Принципова угода України і Росії щодо рамкової угоди про транзит газу через Україну є сповненим надії сигналом для південної та південно-східної Європи", - заявив глава МЗС Німеччини Гайко Маас.

"Ми вітаємо це зближення (позицій), і сподіваємося, що подальші переговори приведуть до успішних результатів", - додав глава німецької дипломатії.

Глава українського МЗС Вадим Пристайко висловив упевненість, що "переговори закінчаться успішно". Водночас він підкреслив розбіжності, які існують між сторонами через будівництво газопроводу "Північний потік-2",

"Ми вважаємо, що українська ГТС здатна забезпечити газ для споживачів у ЄС. Те, що Nord Stream є більше політичний проєкт, ніж економічний… ми маємо можливість це обговорити. Те, що досягнуті домовленості, що транзит буде забезпечуватись і українською трубою, ми дуже задоволені. Ми вдячні німецькій стороні за гарантії, які було надані", - сказав Пристайко.

Нагадаємо, у четвер в Берліні відбулися газові переговори між Росією, ЄС і Україною, за підсумками яких було погоджено основні принципи майбутньої угоди по газу. У п'ятницю переговори продовжуються, оскільки угоду потрібно погодити з керівництвом країн.

Як відомо, контракт на транзит російського газу через ГТС України, підписаний 10 років тому, завершується наприкінці 2019 року.

Теми: газРосіяГазпром
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