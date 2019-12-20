Украина и Германия положительно оценивают ход газовых переговоров

Главы МИД Украины и Германии в целом положительно оценивают ход переговоров между Украиной, Россией и ЕС по долгосрочному контракту на транзит газа по украинской территории.

Как сообщает корреспондент "Европейской правды", об этом дипломаты заявили на совместной пресс-конференции после встречи в Берлине в пятницу, 20 декабря.

"Принципиальное соглашение Украины и России по рамочному соглашению о транзите газа через Украину является полным надежды сигналом для южной и юго-восточной Европы", - заявил глава МИД Германии Хайко Маас.

"Мы приветствуем это сближение (позиций), и надеемся, что дальнейшие переговоры приведут к успешным результатам", - добавил глава немецкой дипломатии.

Глава украинского МИД Вадим Пристайко выразил уверенность, что "переговоры закончатся успешно". В то же время он подчеркнул разногласия, которые существуют между сторонами из-за строительства газопровода "Северный поток-2".

"Мы считаем, что украинская ГТС способна обеспечить газ для потребителей в ЕС. То, что Nord Stream является больше политическим проектом, чем экономическим... у нас есть возможность это обсудить. Достигнуты договоренности, что транзит будет обеспечиваться и украинской трубой, и мы очень довольны. Мы благодарны немецкой стороне за гарантии, которые были предоставлены", - сказал Пристайко.

Напомним, в четверг в Берлине состоялись газовые переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которых были согласованы основные принципы будущего соглашения по газу. В пятницу переговоры продолжаются, поскольку соглашение нужно согласовать с руководством стран.

Как известно, контракт на транзит российского газа через ГТС Украины, подписанный 10 лет назад, истекает в конце 2019 года.