У Авакова кажуть, що досягли компромісу з "євробляхарями"

Міністерство внутрішніх справ заявляє про досягнення з громадською організацією "Автоєвросила" компромісу у питаннях розмитнення авто.

Джерело: МВС

Деталі: Повідомляється, що 20 грудня відбулася нарада за участі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія, представників поліції та голови громадської організації "Автоєвросила" Олега Ярошевича, яка влаштувала акції під стінами Кабінету міністрів.

Учасники цієї акції закликають розглянути два законопроекти – проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу № 2342 та законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України №2345.

Перший – спрощує процедуру розмитнення автомобілів, другий – відтерміновує на 180 днів застосування штрафів.

У МВС кажуть, що Кабінет міністрів пообіцяв розглянути ці два законопроекти відразу на першому засіданні у новому році – 14 січня. А після засідання уряду це питання протягом місяця – врегулювати у Верховній Раді.

Зазначається, що завдяки прийняттю цих двох законів, власники автомобілів на європейських номерах зможуть законним шляхом та доступно розмитнити та перереєструвати авто.

До прийняття нових законів, поліція накладати штрафи не буде.

Що передувало: Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про відтермінування штрафів за ввезення "євроблях" до 31 грудня 2019 року.