У Авакова кажуть, що досягли компромісу з "євробляхарями"

14043 перегляди
П'ятниця, 20 грудня 2019, 16:39

Міністерство внутрішніх справ заявляє про досягнення з громадською організацією "Автоєвросила" компромісу у питаннях розмитнення авто.

Джерело: МВС

Деталі: Повідомляється, що 20 грудня відбулася нарада за участі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, міністра інфраструктури Владислава Криклія, представників поліції та голови громадської організації "Автоєвросила" Олега Ярошевича, яка влаштувала акції під стінами Кабінету міністрів.

Учасники цієї акції закликають розглянути два законопроекти – проєкт закону про внесення змін до Податкового кодексу щодо спрощення умов ввезення на митну територію України транспортних засобів та приведення умов оподаткування до загального режиму акцизних зборів Європейського Союзу № 2342 та законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу щодо тимчасового зупинення застосування штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів на митну територію України №2345.

Перший – спрощує процедуру розмитнення автомобілів, другий – відтерміновує на 180 днів застосування штрафів.

У МВС кажуть, що Кабінет міністрів пообіцяв розглянути ці два законопроекти відразу на першому засіданні у новому році – 14 січня. А після засідання уряду це питання протягом місяця – врегулювати у Верховній Раді.

Зазначається, що завдяки прийняттю цих двох законів, власники автомобілів на європейських номерах зможуть законним шляхом та доступно розмитнити та перереєструвати авто.

До прийняття нових законів, поліція накладати штрафи не буде.

Що передувало: Верховна Рада прийняла у другому читанні законопроєкт про відтермінування штрафів за ввезення "євроблях" до 31 грудня 2019 року.

Українська правда
Теми: авто МВС


powered by lun.ua
Матеріали за темою
"Потопельники", muscle car і Lamborghini. Чому українці купують уживані авто в Америці 20 грудня 2019, 06:00
Парламент відтермінував штрафи за "євробляхи" до 2020 року 19 грудня 2019, 14:08
Права у смартфоні: водії почали тестувати мобільний додаток "Дія" 16 грудня 2019, 14:30
Усі новини
Головні новини
Українці обрали політика і подію року
Білий дім заморозив допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу
Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих
Усі новини
здоров'я

Чому у деяких людей постійно холодні руки

поради

Прагніть бути під денним світлом частіше: чому це потрібно і як цього досягти

Тексти року

20 текстів, які найбільше переглядали читачі УП.Життя у 2019 році