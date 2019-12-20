У Авакова говорят, что достигли компромисса с "евробляхерами"

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Пятница, 20 декабря 2019, 16:39

Министерство внутренних дел заявляет о достижении с общественной организацией "Автоевросила" компромисса в вопросе растаможки авто.

Источник: МВД

Детали: Сообщается, что 20 декабря состоялось совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия, представителей полиции и председателя общественной организации "Автоевросила" Олега Ярошевича, которая устроила акции под стенами Кабинета министров.

Участники этой акции призывают рассмотреть два законопроекта - проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс относительно упрощения условий ввоза на таможенную территорию Украины транспортных средств и приведения условий налогообложения с общим режимом акцизных сборов Европейского Союза №2342 и законопроект о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно временной остановки применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины №2345.

Первый - упрощает процедуру растаможивания автомобилей, второй - переносит на 180 дней применение штрафов.

В МВД говорят, что Кабинет министров пообещал рассмотреть эти два законопроекта сразу на первом заседании в новом году - 14 января. А после заседания правительства этот вопрос в течение месяца - урегулировать в Верховной Раде.

Отмечается, что благодаря принятию этих двух законов, владельцы автомобилей на европейских номерах смогут законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто.

До принятия новых законов, полиция штрафовать не будет.

Что предшествовало: Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект об отсрочке штрафов за ввоз "евроблях" до 31 декабря 2019 года.

Украинская правда
Темы: авто МВД


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