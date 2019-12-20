У Києві вилучили партію елітних шуб на 50 мільйонів

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 17:09

Правоохоронці викрили осіб, які продавали в Києві елітні італійські шуби, не сплачуючи митні збори і податки

Джерело: пресслужба ГПУ

Дослівно: "За процесуального керівництва Генеральної прокуратури України податковою міліцією викрито діяльність осіб, які, за версією слідства, реалізовували дорогоцінні хутряні вироби італійського бренду у магазинах Києва, ймовірно не сплачуючи митні збори і податки при імпорті в Україну".

Деталі: Під час обшуків в рамках кримінального провадження правоохоронці вилучили елітні шуби вартістю понад 50 млн гривень та інше майно. Вони звернулись до суду з клопотанням про арешт вилученого.

Слідство триває.

Теми: Генпрокуратура податки Київ


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