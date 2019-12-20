В Киеве изъяли партию элитных шуб на 50 миллионов
Пятница, 20 декабря 2019, 16:09
Правоохранители разоблачили лиц, которые продавали в Киеве элитные итальянские шубы, не платя таможенные пошлины и налоги.
Источник: пресс-служба ГПУ
Дословно: "При процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины налоговой милицией пресечена деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали драгоценные меховые изделия итальянского бренда в магазинах, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину".
Детали: Во время обысков в рамках уголовного производства правоохранители изъяли элитные шубы стоимостью более 50 млн гривен и другое имущество. Они обратились в суд с ходатайством об аресте изъятого.
Следствие продолжается.