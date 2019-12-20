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В Киеве изъяли партию элитных шуб на 50 миллионов

Пятница, 20 декабря 2019, 16:09
В Киеве изъяли партию элитных шуб на 50 миллионов

Правоохранители разоблачили лиц, которые продавали в Киеве элитные итальянские шубы, не платя таможенные пошлины и налоги.

Источник: пресс-служба ГПУ

Дословно: "При процессуальном руководстве Генеральной прокуратуры Украины налоговой милицией пресечена деятельность лиц, которые, по версии следствия, реализовывали драгоценные меховые изделия итальянского бренда в магазинах, вероятно, не платя таможенные пошлины и налоги при импорте в Украину".

Детали: Во время обысков в рамках уголовного производства правоохранители изъяли элитные шубы стоимостью более 50 млн гривен и другое имущество. Они обратились в суд с ходатайством об аресте изъятого.

Следствие продолжается.

Темы: ГенпрокуратураналогиКиев
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