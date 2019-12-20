День допінгу для України: важкоатлета позбавили медалі, "динамівець" – під підозрою

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 18:11
Торохтія позбавили олімпійської медалі

Українського чемпіона Олімпіади в Лондоні 2012 року у важкій атлетиці Олексія Торохтія позбавили "золотої" медалі через застосування допінгу.

Джерело: Sportarena, ФК "Динамо" Київ, "Українська правда"

Деталі: Олімпійський чемпіон Лондона-2012 у ваговій категорії до 105 кг не зможе брати участі в змаганнях до 17 грудня 2020 року.

Раніше Торохтій  також отримав дискваліфікацію на 2 роки від змагань, яка вже набула чинності рік тому. У його крові було виявлено дегідрохлорметилтестостерон.

У грудні 2018 року, під час повторного огляду допінг-проби, взятої на Олімпіаді-2012, в крові спортсмена виявили заборонений препарат. Тоді важкоатлет був тимчасово відсторонений від змагань.

Торохтій є бронзовим призером чемпіонату світу 2011 року, срібним призером чемпіонату Європи-2009 і бронзовим призером чемпіонату Європи-2010.

Водночас футбольний столичний клуб "Динамо"  у п’ятницю повідомляє, що 19 грудня був офіційно проінформований про можливе порушення антидопінгових правил УЄФА Артемом Бєсєдіним.

 

У команді кажуть, що всі нюанси й обставини з'ясовуються, а згідно з вимогами щодо конфіденційності, ФК "Динамо" Київ" не може надати футбольній громадськості детальнішу інформацію до закінчення відповідних процедур.

За даними УП, форвард київського "Динамо" не пройшов допінг-тест після матчу з шведським "Мальме", який відбувся 28 листопада.

Валентина Романенко, УП
Теми: спорт


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