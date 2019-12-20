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День допинга для Украины: тяжелоатлет лишен медали, "динамовец" – под подозрением

Пятница, 20 декабря 2019, 17:11
Торохтия лишили олимпийской медали

Украинский чемпион Олимпиады в Лондоне 2012 года в тяжелой атлетике Алексей Торохтий лишен "золотой" медали за применение допинга.

Источник: Sportarena, ФК "Динамо" Киев, "Украинская правда"

Детали: Олимпийский чемпион Лондона-2012 в весовой категории до 105 кг не сможет участвовать в соревнованиях до 17 декабря 2020 года.

Ранее Торохтий также получил дисквалификацию на 2 года от соревнований, которая уже вступила в силу год назад. В его крови был обнаружен дегидрохлорметилтестостерон.

В декабре 2018 года, во время перепроверки допинг-пробы, взятой на Олимпиаде-2012, в крови спортсмена обнаружили запрещенный препарат. Тогда тяжелоатлет был временно отстранен от соревнований.

Торохтий является бронзовым призером чемпионата мира 2011 года, серебряным призером чемпионата Европы-2009 и бронзовым призером чемпионата Европы-2010.

В то же время футбольный столичный клуб "Динамо" в пятницу сообщает, что 19 декабря был официально проинформирован о возможном нарушении антидопинговых правил УЕФА Артемом Бесединым.

 

В команде говорят, что все нюансы и обстоятельства выясняются, а согласно требованиям конфиденциальности, ФК "Динамо "Киев" не может предоставить футбольной общественности подробную информацию до окончания соответствующих процедур.

По данным УП, форвард киевского "Динамо" не прошел допинг-тест после матча со шведским "Мальме", который состоялся 28 ноября.

Валентина Романенко, УП

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Темы: спорт
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