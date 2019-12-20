На корпоративі Зеленського і "слуг" розважає Кароль, Осадча та Jerry Heil

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П'ятниця, 20 грудня 2019, 21:16
УП

Партія "Слуга народу" у п‘ятницю ввечері у КВЦ "Парковий" святкує новорічний корпоратив.

Про це повідомляє кореспондент УП з місця подій.

На територію "Паркового" депутатів пропускають лише за списками.

Крім депутатів на корпоративі присутні президент Володимир Зеленський, керівник його Офісу Андрій Богдан, перший помічник президена Сергій Шефір.

"Президент тост говорив і зробив зауваження Трухіну, який хотів собі на округ виписати купу грошей. Після цього він сказав щось типу: це був рік свині, наступний - щура, але давайте залишатися людьми", - переказує один із депутатів СН. 

Також на захід завітали прем‘єр-міністр Олексій Гончарук та деякі урядовці: Тимофій Милованов, Дмитро Дубілет, Володимир Бородянський.

За даними джерел, присутніх на корпоративі, гостей розважає ведуча Катерина Осадча, співачки Тіна Кароль та Jerry Heil.

Спеціально для "слуг народу" актори "95-го Кварталу" записали відеозвернення.

"Всі випивають, багато жартують. Осадча сипле жартами", - зазначає один із депутатів, який не захотів бути названим.

Українська правда
Теми: Слуга народу


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