Зеленского и "слуг" на корпоративе развлекает Кароль, Осадчая и Jerry Heil

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Пятница, 20 декабря 2019, 21:16

Партия "Слуга народа" в пятницу вечером в КВЦ "Парковый" празднует новогодний корпоратив.

Об этом сообщает корреспондент УП с места событий.

На территорию "Паркового" депутатов пропускают только по спискам.

Кроме депутатов на корпоративе присутствовали президент Владимир Зеленский, руководитель его Офиса Андрей Богдан, первый помощник президена Сергей Шефир.

"Президент тост говорил и сделал замечание Трухину, который хотел себе на округ выписать кучу денег. После этого он сказал что-то типа: это был год свиньи, следующий - крысы, но давайте оставаться людьми", - рассказывает один из депутатов СН.

Также на мероприятие приехали премьер Алексей Гончарук и некоторые чиновники: Тимофей Милованов, Дмитрий Дубилет, Владимир Бородянский.

По данным источников, присутствующих на корпоративе, гостей развлекает ведущая Екатерина Осадчая, певица Тина Кароль и Jerry Heil.

Специально для "слуг народа" актеры "95-го Квартала" записали видеообращение.

"Все выпивают, много шутят. Осадчая сыплет шутками", - отмечает один из депутатов, который не захотел быть названным.

Украинская правда
Темы: Слуга народа


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