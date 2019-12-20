У Києві горіла багатоповерхівка: двоє загиблих

У 16-типоверховому будинку Подільського району в Києві ліквідували пожежу, внаслідок якої загинули двоє осіб.

Джерело: ДСНС

Деталі: Інформацію про пожежу на девятому поверсі багатоповерхівки на провулку Квітневий отримали о 20:25.

О 22:01 пожежу ліквідували.

Рятувальники виявили на місці події тіла двох осіб.

Водночас ДСНС повідомляє про 4 врятованих та 15 евакуйованих мешканців будинку.

До гасіння залучали 27 членів особового складу та 10 одиниць техніки.