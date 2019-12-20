В Киеве горела многоэтажка: двое погибших
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Пятница, 20 декабря 2019, 23:14
В 16-этажном доме Подольского района в Киеве ликвидировали пожар, в результате которого погибли два человека.
Источник: ГСЧС
Детали: Информацию о пожаре на девятом этаже многоэтажки на переулке Апрельский пожарные получили в 20:25.
В 22:01 пожар был ликвидирован.
Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двух человек.
В то же время ДСНС сообщает о 4 спасенных и 15 эвакуированных жителей дома.
К тушению привлекались 27 членов личного состава и 10 единиц техники.
Украинская правда
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