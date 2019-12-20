В Киеве горела многоэтажка: двое погибших

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Пятница, 20 декабря 2019, 23:14

В 16-этажном доме Подольского района в Киеве ликвидировали пожар, в результате которого погибли два человека.

Источник: ГСЧС

Детали: Информацию о пожаре на девятом этаже многоэтажки на переулке Апрельский пожарные получили в 20:25.

В 22:01 пожар был ликвидирован.

Спасатели обнаружили на месте происшествия тела двух человек.

В то же время ДСНС сообщает о 4 спасенных и 15 эвакуированных жителей дома.

К тушению привлекались 27 членов личного состава и 10 единиц техники.

Украинская правда
Темы: ГСЧС Киев


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