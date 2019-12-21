РФ заблокувала в ООН гуманітарну допомогу Сирії

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Субота, 21 грудня 2019, 01:03

Росія наклала вето на проєкт резолюції Радбезу ООН щодо постачання міжнародної допомоги Сирії через кордон з Туреччиною та Іраком.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Проєкт резолюції підготували Німеччина, Бельгія та Кувейт. Прийняття документу дозволило б здійснювати транскордонні постачання гуманітарної допомоги протягом наступного року через два пункти у Туреччині та один в Іраку. 

Окрім Росії, також заблокував цей проєкт Китай. 

Постійний представник США при ООН Келлі Крафт вже заявила, що розчарована результатами засідання. За її словами, позиція Росії та Китаю є "бездумною, безвідповідальною і жорстокою", додавши, що адміністрація Дональда Трампа завжди буде допомагати людям в Сирії, допоки буде потреба. 

Нагадаємо:

  • З 2012 року у Сирії триває громадянська війна, яка почалася з мирного протесту проти режиму президента Башара Асада. Наразі, окрім прибічників та противниками Асада, до конфлікту долучилися багато груп та країн. Росія підтримує чинну владу Сирії. 
  • За цей час на території Сирії розвинулись джихадистські угрупування – "Ісламської держави" та Аль-Каїди. Також додають вимір конфлікту сирійські курди, які прагнуть самоврядування. 

Українська правда
Теми: Сирія Росія війна


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