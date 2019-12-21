Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

РФ заблокувала в ООН гуманітарну допомогу Сирії

Субота, 21 грудня 2019, 00:03
РФ заблокувала в ООН гуманітарну допомогу Сирії

Росія наклала вето на проєкт резолюції Радбезу ООН щодо постачання міжнародної допомоги Сирії через кордон з Туреччиною та Іраком.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Проєкт резолюції підготували Німеччина, Бельгія та Кувейт. Прийняття документу дозволило б здійснювати транскордонні постачання гуманітарної допомоги протягом наступного року через два пункти у Туреччині та один в Іраку. 

Окрім Росії, також заблокував цей проєкт Китай. 

Постійний представник США при ООН Келлі Крафт вже заявила, що розчарована результатами засідання. За її словами, позиція Росії та Китаю є "бездумною, безвідповідальною і жорстокою", додавши, що адміністрація Дональда Трампа завжди буде допомагати людям в Сирії, допоки буде потреба. 

Нагадаємо:

  • З 2012 року у Сирії триває громадянська війна, яка почалася з мирного протесту проти режиму президента Башара Асада. Наразі, окрім прибічників та противниками Асада, до конфлікту долучилися багато груп та країн. Росія підтримує чинну владу Сирії. 
  • За цей час на території Сирії розвинулись джихадистські угрупування – "Ісламської держави" та Аль-Каїди. Також додають вимір конфлікту сирійські курди, які прагнуть самоврядування. 

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: СиріяРосіявійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Сирія
У Сирії провели спільну з РФ операцію, щоб взяти під контроль місцевих вагнерівців – ЗМІ
Рада припинила дію угоди про економічне співробітництво з Сирією
Турецька розвідка ліквідувала лідера ІДІЛ у Сирії – Ердоган
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: