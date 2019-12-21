РФ заблокувала в ООН гуманітарну допомогу Сирії

Росія наклала вето на проєкт резолюції Радбезу ООН щодо постачання міжнародної допомоги Сирії через кордон з Туреччиною та Іраком.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Проєкт резолюції підготували Німеччина, Бельгія та Кувейт. Прийняття документу дозволило б здійснювати транскордонні постачання гуманітарної допомоги протягом наступного року через два пункти у Туреччині та один в Іраку.

Окрім Росії, також заблокував цей проєкт Китай.

Постійний представник США при ООН Келлі Крафт вже заявила, що розчарована результатами засідання. За її словами, позиція Росії та Китаю є "бездумною, безвідповідальною і жорстокою", додавши, що адміністрація Дональда Трампа завжди буде допомагати людям в Сирії, допоки буде потреба.

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