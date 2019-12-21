РФ заблокувала в ООН гуманітарну допомогу Сирії
Росія наклала вето на проєкт резолюції Радбезу ООН щодо постачання міжнародної допомоги Сирії через кордон з Туреччиною та Іраком.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Проєкт резолюції підготували Німеччина, Бельгія та Кувейт. Прийняття документу дозволило б здійснювати транскордонні постачання гуманітарної допомоги протягом наступного року через два пункти у Туреччині та один в Іраку.
Окрім Росії, також заблокував цей проєкт Китай.
Постійний представник США при ООН Келлі Крафт вже заявила, що розчарована результатами засідання. За її словами, позиція Росії та Китаю є "бездумною, безвідповідальною і жорстокою", додавши, що адміністрація Дональда Трампа завжди буде допомагати людям в Сирії, допоки буде потреба.
Нагадаємо:
- З 2012 року у Сирії триває громадянська війна, яка почалася з мирного протесту проти режиму президента Башара Асада. Наразі, окрім прибічників та противниками Асада, до конфлікту долучилися багато груп та країн. Росія підтримує чинну владу Сирії.
- За цей час на території Сирії розвинулись джихадистські угрупування – "Ісламської держави" та Аль-Каїди. Також додають вимір конфлікту сирійські курди, які прагнуть самоврядування.