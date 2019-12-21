РФ заблокировала в ООН гуманитарную помощь Сирии

Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН касательно поставок международной помощи Сирии через границу с Турцией и Ираком.

Источник: "Укринформ"

Детали: Проект резолюции подготовили Германия, Бельгия и Кувейт. Принятие документа позволило бы осуществлять трансграничные поставки гуманитарной помощи в течение следующего года через два пункта в Турции и один в Ираке.

Кроме России, также заблокировал этот проект Китай.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт уже заявила, что разочарована результатами заседания. По ее словам, позиция России и Китая является "бездумной, безответственной и жестокой", добавив, что администрация Дональда Трампа всегда будет помогать людям в Сирии, пока есть необходимость.

Напомним: