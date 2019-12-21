РФ заблокировала в ООН гуманитарную помощь Сирии

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Суббота, 21 декабря 2019, 01:03

Россия наложила вето на проект резолюции Совета Безопасности ООН касательно поставок международной помощи Сирии через границу с Турцией и Ираком.

Источник: "Укринформ"

Детали: Проект резолюции подготовили Германия, Бельгия и Кувейт. Принятие документа позволило бы осуществлять трансграничные поставки гуманитарной помощи в течение следующего года через два пункта в Турции и один в Ираке.

Кроме России, также заблокировал этот проект Китай.

Постоянный представитель США при ООН Келли Крафт уже заявила, что разочарована результатами заседания. По ее словам, позиция России и Китая является "бездумной, безответственной и жестокой", добавив, что администрация Дональда Трампа всегда будет помогать людям в Сирии, пока есть необходимость.

Напомним:

  • С 2012 года в Сирии продолжается гражданская война, которая началась с мирного протеста против режима президента Башара Асада. Сейчас кроме сторонников и противниками Асада, к конфликту присоединились многие группы и страны. Россия поддерживает действующую власть Сирии.
  • За это время на территории Сирии развились джихадистских группировки – "Исламского государства" и Аль-Каиды. Также измерение конфликта добавляют сирийские курды, которые стремятся самоуправления.

Украинская правда
Темы: Сирия Росcия война


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