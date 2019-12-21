Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Швейцарії закрили першу АЕС у рамках відмови від атомної енергії

Субота, 21 грудня 2019, 01:45
У Швейцарії закрили першу АЕС у рамках відмови від атомної енергії

У Швейцарії 20 грудня закрили атомну електростанцію Мюленберг у рамках відмови від використання атомної енергетики.

Джерело: SWI

Деталі: Електростанція працювала 47 років. Процес деактивування її реактору зайняв 3 секунди.

Подія вважається настільки важливою, що глядачі могли спостерігати за цим по телебаченні.

Це перший із швейцарських ядерних реакторів, які були виведені із експлуатації. Наразі у країні лишилось три АЕС із чотирма реакторами. 

Що передувало: Відмовитись від ядерної енергетики швейцарці вирішили під час референдуму у 2017 році.

Українська правда
Теми: Швейцаріяенергетика
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання

Спікер відмовився продовжити роботу Палати представників Конгресу США наступного тижня

відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Усі новини...
Швейцарія
До Швейцарії з початку війни ввезли 75 тонн російського золота – розслідування
Швейцарія не дозволила реекспорт майже сотні танків Leopard 1, які готували для України
У нейтральній Швейцарії дізнались, як їхні бронеавтомобілі потрапили в Україну
Останні новини
02:46
Росіяни заявили про збиття безпілотника, який нібито "летів на Москву"
02:20
Боррель після Різдва збирається в Україну
01:48
фото, відеоВорожа атака на Одещину: є постраждалі, виникли загорання
01:36
Зеленський поговорив телефоном з президентом Європейської ради Мішелем
00:58
"Шахтар" програв "Порту" і вилетів з Ліги чемпіонів
00:42
Байден і Білий дім продовжують спонукати Конгрес ухвалити пакет з підтримкою України – Кірбі
00:24
Болгарія зробила перший крок до скасування винятку із санкцій ЄС проти РФ
00:05
ОновленоРосіяни запускали ударні БпЛА, також була ракетна небезпека в кількох областях
23:26
Bloomberg: Байден запропонував зміни, які підвищують шанси на допомогу Україні
23:15
Економічні новини 13 грудня: "Київстар" поступово відновлює зв'язок, обшуки у столичному метрополітені
Усі новини...
Реклама: