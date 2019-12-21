У Швейцарії закрили першу АЕС у рамках відмови від атомної енергії

У Швейцарії 20 грудня закрили атомну електростанцію Мюленберг у рамках відмови від використання атомної енергетики.

Джерело: SWI

Деталі: Електростанція працювала 47 років. Процес деактивування її реактору зайняв 3 секунди.

Подія вважається настільки важливою, що глядачі могли спостерігати за цим по телебаченні.

Це перший із швейцарських ядерних реакторів, які були виведені із експлуатації. Наразі у країні лишилось три АЕС із чотирма реакторами.

Що передувало: Відмовитись від ядерної енергетики швейцарці вирішили під час референдуму у 2017 році.