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В Швейцарии закрыли первую АЭС в рамках отказа от атомной энергии

Суббота, 21 декабря 2019, 01:45
В Швейцарии закрыли первую АЭС в рамках отказа от атомной энергии

В Швейцарии 20 декабря закрыли атомную электростанцию ​​Мюленберг в рамках отказа от использования атомной энергетики.

Источник: SWI

Детали: Электростанция работала 47 лет. Процесс деактирования ее реактора занял 3 секунды. Событие считается настолько важным, что зрители могли наблюдать за этим по телевидению.

Это первый из швейцарских ядерных реакторов, которые были выведены из експлуатации. Сейчас в стране осталось три АЭС с четырьмя реакторами.

Что предшествовало: Отказаться от ядерной энергетики швейцарцы решили на референдуме в 2017 году.

Украинская правда

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Темы: Швейцарияэнергетика
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