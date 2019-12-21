В Швейцарии закрыли первую АЭС в рамках отказа от атомной энергии
Суббота, 21 декабря 2019, 01:45
В Швейцарии 20 декабря закрыли атомную электростанцию Мюленберг в рамках отказа от использования атомной энергетики.
Источник: SWI
Детали: Электростанция работала 47 лет. Процесс деактирования ее реактора занял 3 секунды. Событие считается настолько важным, что зрители могли наблюдать за этим по телевидению.
Это первый из швейцарских ядерных реакторов, которые были выведены из експлуатации. Сейчас в стране осталось три АЭС с четырьмя реакторами.
Что предшествовало: Отказаться от ядерной энергетики швейцарцы решили на референдуме в 2017 году.
Украинская правда