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МЗС висловило протест РФ через затримання українця в Криму

Субота, 21 грудня 2019, 02:27
МЗС висловило протест РФ через затримання українця в Криму

Міністерство закордонних справ висловило протест Росії та окупаційній владі Криму через затримання українського громадянина,  жителя Сімферополя Дениса Кашука за "виготовлення вибухівки".

Джерело: пресслужба МЗС

Дослівно: "МЗС України висловлює рішучий протест Російській Федерації та її окупаційній владі на території Автономної Республіки Крим та м.Севастополя з приводу безпідставного затримання громадянина України Дениса Кашука за сфабрикованими звинуваченнями."

Деталі: Так званий Київський районний "суд" Сімферополя у закритому режимі обрав запобіжний захід Кашуку у вигляді тримання під вартою до 18 лютого наступного року. 

МЗС не виключає, що до затриманого застосовувався фізичний та психологічний примус, оскільки начебто Кашук "відмовився" від послуг адвоката. 

Відомство вимагає від Росії дотримуватись міжнародного права та виконувати резолюції Генасамблеї ООН.

Що передувало: 17 грудня ФСБ Росії затримала жителя Сімферополя Дениса Кашука за підозрою у зберіганні зброї.

Українська правда

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Теми: МЗСУкраїнаКримРосіяФСБ
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