МИД выразил протест РФ из-за задержания украинца в Крыму
Министерство иностранных дел выразило протест России и оккупационной власти Крыма из-за задержания украинского гражданина, жителя Симферополя Дениса Кашук за "изготовление взрывчатки".
Источник: пресс-служба МИД
Дословно: "МИД Украины выражает решительный протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя по поводу необоснованного задержания гражданина Украины Дениса Кашука по сфабрикованным обвинениям."
Детали: Так называемый Киевский районный "суд" Симферополя в закрытом режиме избрал меру пресечения Кашуку в виде содержания под стражей до 18 февраля следующего года.
МИД не исключает, что к задержанному применялось физическое и психологическое принуждение, поскольку вроде как Кашук "отказался" от услуг адвоката.
Ведомство требует от России соблюдать международное право и выполнять резолюции Генассамблеи ООН.
Что предшествовало: 17 декабря ФСБ России задержала жителя Симферополя Дениса Кашук по подозрению в хранении оружия.