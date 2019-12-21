МИД выразил протест РФ из-за задержания украинца в Крыму

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Суббота, 21 декабря 2019, 03:27

Министерство иностранных дел выразило протест России и оккупационной власти Крыма из-за задержания украинского гражданина, жителя Симферополя Дениса Кашук за "изготовление взрывчатки".

Источник: пресс-служба МИД

Дословно: "МИД Украины выражает решительный протест Российской Федерации и ее оккупационной власти на территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя по поводу необоснованного задержания гражданина Украины Дениса Кашука по сфабрикованным обвинениям."

Детали: Так называемый Киевский районный "суд" Симферополя в закрытом режиме избрал меру пресечения Кашуку в виде содержания под стражей до 18 февраля следующего года.

МИД не исключает, что к задержанному применялось физическое и психологическое принуждение, поскольку вроде как Кашук "отказался" от услуг адвоката.

Ведомство требует от России соблюдать международное право и выполнять резолюции Генассамблеи ООН.

Что предшествовало: 17 декабря ФСБ России задержала жителя Симферополя Дениса Кашук по подозрению в хранении оружия.

Украинская правда
Темы: МИД Украина Крым Росcия ФСБ


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