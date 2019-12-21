Україна в тумані: рятувальники попереджають про погану видимість

Вранці 21 грудня у південних та більшості центральних областей спостерігається туман.

Джерело: сайт ДСНС

Дослівно: "За прогнозами УкрГідрометцентру, вранці 21 грудня в південних та більшості центральних областей туман, видимість 200-500 м".

Деталі: Крім того, ДСНС попереджає про пiдвищення рiвнiв води 21-23 грудня на рiчках Закарпаття.

Так, на бiльшостi рiчок вода підніметься на 0.5-1.5 м, без негативних наслідків. На р.Тиса та в нижнiх течiях бiльшостi притокiв – на 1.0-2.0 м, без негативних наслідків.

В нижнiх течiях рiчок Латориця та Стара підйом води становитиме 2.0-2.5 м, з початковим виходом води на заплаву; в нижнiй течiї р.Боржава – 2.5-3.0 м, з початковим виходом води на заплаву.