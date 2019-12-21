Украина в тумане: спасатели предупреждают о плохой видимости

Утром 21 декабря в южных и большинстве центральных областей наблюдается туман.

Источник: сайт ГСЧС

Дословно: "По прогнозам Укргидрометцентра, утром 21 декабря в южных и большинстве центральных областей туман, видимость 200-500 м".

Детали: Кроме того, ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды 21-23 декабря на реках Закарпатья.

Так, на большинстве рек вода поднимется на 0,5-1,5 м, без негативных последствий. На р. Тиса и в нижних течениях большинства притоков - на 1.0-2.0 м, без негативных последствий.

В нижних течениях рек Латорица и Старая подъем воды составит 2.0-2.5 м, с начальным выходом воды на пойму; в нижнем течении р.Боржава - 2.5-3.0 м, с начальным выходом воды на пойму.