Кабмін виділив 46 мільйонів на погашення боргів перед лікарями

Уряд спрямував 46 мільйони гривень у регіони для погашення заборгованості із заробітної плати лікарям.

Джерело: Урядовий портал за підсумками позачергового засідання Кабміну у п'ятницю

Пряма мова прем'єра Олексія Гончарука: "Це вимушена акція допомоги місцевій владі вирішити проблему неефективного розподілу місцевих бюджетів".

Деталі: Прем'єр додав, що комітет Верховної Ради з питань бюджету має затвердити відповідне рішення.

Що передувало: 9 грудня Кабмін затвердив перерозподіл коштів у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Мінекоенерго на 2019 рік, - недовикористані кошти на суму 322,6 млн грн із деяких програм перенаправили на програму "Реструктуризація вугільної галузі".

Раніше прем’єр-міністр Олексій Гончарук доручив міністру фінансів Оксані Маркаровій не проводити низку видатків до кінця року. Мова йде про так звані незахищені видатки – видатки розвитку, на ремонт та будівництво.