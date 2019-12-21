Кабмин выделил 46 миллионов на погашение долгов перед врачами

Правительство направило 46 миллионов гривен в регионы для погашения задолженности по заработной плате врачам.

Источник: Правительственный портал по итогам внеочередного заседания Кабмина в пятницу

Прямая речь премьера Алексея Гончарука: "Это вынужденная акция помощи местной власти решить проблему неэффективного распределения местных бюджетов".

Детали: Премьер добавил, что комитет Верховной Рады по вопросам бюджета должен утвердить соответствующее решение.

Что было ранее: 19 декабря Кабмин утвердил перераспределение средств в пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Минэкоэнерго на 2019 год - неиспользованные средства на сумму 322,6 млн грн с некоторых программ перенаправили на программу "Реструктуризация угольной отрасли".

Премьер-министр Алексей Гончарук поручил министру финансов Оксане Маркаровой не проводить ряд расходов до конца года. Речь идет о так называемых незащищенных расходах – расходы развития, на ремонт и строительство.