Єльченко: Росія створила в ООН агентурну мережу ФСБ

Колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко вважає, що половина росіян, котрі працюють в ООН – приховані чи відкриті агенти ФСБ Росії.

Джерело: інтерв'ю Єльченка Укрінформу

Пряма мова: "Російські кадри працюють на спецслужби Росії або, у м’якшому варіанті — на постпредство РФ".

"Я взагалі вважаю, що це агентурна мережа, створена в межах ООН".

Деталі: За словами посла, через 200-300 росіян, які працюють у секретаріаті ООН, Росія приховано впливає на роботу Організації Об’єднаних Націй.

Час від часу, за словами Єльченка "ми бачимо інформацію про те, що якогось співробітника ООН з Росії американські спецслужби попросили від’їхати додому, тобто іноді їх відловлюють".

Він також зазначив, що більшість із 20-23 країн, які голосують в унісон з Росією проти українських резолюцій, "на 100 відсотків залежать від неї" – або від поставок зброї, або від списання якихось боргів, або російських вливань, без яких економіка не працюватиме.

До таких країн, за словами Єльченка, належать Нікарагуа, Куба, Венесуела в Латинській Америці. Бурунді, Судан – в Африці. М’янма, Камбоджа — в Азії.

Водночас, за його словами, в ООН сформували потужну групу друзів України, які завжди підтримують ініціативи нашої держави.

До друзів України він відносить "наших головних стратегічних партнерів" Сполучені Штати і Велику Британію, усі країни Європейського Союзу, Польщу, країни Балтії, Туреччину.

За його словами, до кола друзів України також належать Канада, Австралія і Нова Зеландія, європейські країни, які не є членами ЄС, зокрема Швейцарія, Норвегія, Ісландія. У Європі, підкреслив він, лише одна країна "цинічно і хронічно голосує проти всіх українських резолюцій, - Сербія".

До друзів України Єльченко також зараховує більшість центральноамериканських країн.

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