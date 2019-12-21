Єльченко: Росія створила в ООН агентурну мережу ФСБ
Колишній постійний представник України при ООН, новопризначений посол у США Володимир Єльченко вважає, що половина росіян, котрі працюють в ООН – приховані чи відкриті агенти ФСБ Росії.
Джерело: інтерв'ю Єльченка Укрінформу
Пряма мова: "Російські кадри працюють на спецслужби Росії або, у м’якшому варіанті — на постпредство РФ".
"Я взагалі вважаю, що це агентурна мережа, створена в межах ООН".
Деталі: За словами посла, через 200-300 росіян, які працюють у секретаріаті ООН, Росія приховано впливає на роботу Організації Об’єднаних Націй.
Час від часу, за словами Єльченка "ми бачимо інформацію про те, що якогось співробітника ООН з Росії американські спецслужби попросили від’їхати додому, тобто іноді їх відловлюють".
Він також зазначив, що більшість із 20-23 країн, які голосують в унісон з Росією проти українських резолюцій, "на 100 відсотків залежать від неї" – або від поставок зброї, або від списання якихось боргів, або російських вливань, без яких економіка не працюватиме.
До таких країн, за словами Єльченка, належать Нікарагуа, Куба, Венесуела в Латинській Америці. Бурунді, Судан – в Африці. М’янма, Камбоджа — в Азії.
Водночас, за його словами, в ООН сформували потужну групу друзів України, які завжди підтримують ініціативи нашої держави.
До друзів України він відносить "наших головних стратегічних партнерів" Сполучені Штати і Велику Британію, усі країни Європейського Союзу, Польщу, країни Балтії, Туреччину.
За його словами, до кола друзів України також належать Канада, Австралія і Нова Зеландія, європейські країни, які не є членами ЄС, зокрема Швейцарія, Норвегія, Ісландія. У Європі, підкреслив він, лише одна країна "цинічно і хронічно голосує проти всіх українських резолюцій, - Сербія".
До друзів України Єльченко також зараховує більшість центральноамериканських країн.
Передісторія:
- 18 грудня президент України Володимир Зеленський звільнив Володимира Єльченка з посади постійного представника України при ООН і посла України в Ямайці та призначив його послом України в США.
- З 2015 року Єльченко був постійним представником України при ООН.