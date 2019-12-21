Ельченко: Россия создала в ООН агентурную сеть ФСБ

Бывший постоянный представитель Украины при ООН, новоназначенный посол в США Владимир Ельченко считает, что половина россиян, работающих в ООН - скрытые или открытые агенты ФСБ России.

Источник: интервью Ельченко Укринформу

Прямая речь: "Российские кадры работают на спецслужбы России или, в более мягком варианте - на постпредство РФ".

"Я вообще считаю, что это агентурная сеть, созданная в рамках ООН".

Детали: По словам посла, через 200-300 россиян, работающих в секретариате ООН, Россия скрыто влияет на работу Организации Объединенных Наций.

Время от времени, по словам Ельченко "мы видим информацию о том, что какого-то сотрудника ООН из России американские спецслужбы попросили уехать домой, то есть иногда их отлавливают".

Он также отметил, что большинство из 20-23 стран, которые голосуют в унисон с Россией против украинских резолюций, "на 100 процентов зависят от нее" - или от поставок оружия, или от списания каких-то долгов, или российских вливаний, без которых экономика не будет работать.

К таким странам, по словам Ельченко, принадлежат Никарагуа, Куба, Венесуэла в Латинской Америке. Бурунди, Судан - в Африке. Мьянма, Камбоджа - в Азии.

Однако, по его словам, в ООН сформировали мощную группу друзей Украины, которые всегда поддерживают инициативы нашего государства.

К друзьям Украины он относит "наших главных стратегических партнеров" Соединенные Штаты и Великобританию, все страны Европейского Союза, Польшу, страны Балтии, Турцию.

По его словам, к друзьям Украины также относятся Канада, Австралия и Новая Зеландия, европейские страны, которые не являются членами ЕС, в частности Швейцария, Норвегия, Исландия. В Европе, подчеркнул он, лишь одна страна "цинично и хронически голосует против всех украинских резолюций, - Сербия".

К друзьям Украины Ельченко также причисляет большинство центральноамериканских стран.

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