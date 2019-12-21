На мосту Патона відновили рух
Субота, 21 грудня 2019, 09:00
На мосту імені Патона в Києві повністю відкрито транспортний рух.
Джерело: сайт КМДА з посиланням на "Київавтодор"
Деталі: Зазначається, що ремонтні роботи закінчили на 3 доби раніше, ніж планувалося. Аварійно-відновлювальні роботи тривали цілодобово.
Столичні дорожники ліквідовували просідання на мосту, під яким виявили пошкодження плити автопроїзду. Для її відновлення використано бетон із поліпшеними якостями.
Повідомляється також, що поточні роботи закінчили і на Південному мосту, де транспортний рух також відкрито.
Що було раніше: 17 грудня у КМДА повідомили, що через просідання покриття рух на мосту імені Патона обмежать із вечора 17-го до ранку 23 грудня.
Українська правда