На мосту Патона відновили рух

На мосту імені Патона в Києві повністю відкрито транспортний рух.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на "Київавтодор"

Деталі: Зазначається, що ремонтні роботи закінчили на 3 доби раніше, ніж планувалося. Аварійно-відновлювальні роботи тривали цілодобово.

Столичні дорожники ліквідовували просідання на мосту, під яким виявили пошкодження плити автопроїзду. Для її відновлення використано бетон із поліпшеними якостями.

Повідомляється також, що поточні роботи закінчили і на Південному мосту, де транспортний рух також відкрито.

Що було раніше: 17 грудня у КМДА повідомили, що через просідання покриття рух на мосту імені Патона обмежать із вечора 17-го до ранку 23 грудня.