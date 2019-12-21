На мосту Патона відновили рух

2100 переглядів
Субота, 21 грудня 2019, 10:00

На мосту імені Патона в Києві повністю відкрито транспортний рух.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на "Київавтодор"

Деталі: Зазначається, що ремонтні роботи закінчили на 3 доби раніше, ніж планувалося. Аварійно-відновлювальні роботи тривали цілодобово.

Столичні дорожники ліквідовували просідання на мосту, під яким виявили пошкодження плити автопроїзду. Для її відновлення використано бетон із поліпшеними якостями.

Повідомляється також, що поточні роботи закінчили і на Південному мосту, де транспортний рух також відкрито.

Що було раніше: 17 грудня у КМДА повідомили, що через просідання покриття рух на мосту імені Патона обмежать із вечора 17-го до ранку 23 грудня.

Українська правда
Теми: Київ транспорт


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У Києві горіла багатоповерхівка: двоє загиблих 20 грудня 2019, 23:14
У Києві вилучили партію елітних шуб на 50 мільйонів 20 грудня 2019, 17:09
В Києві заборонили салюти і феєрверки до завершення війни на Донбасі 20 грудня 2019, 16:43
Усі новини
Головні новини
Українці обрали політика і подію року
Білий дім заморозив допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу
Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих
Усі новини
holiday

Безалкогольний глінтвейн: три рецепти

їжа

2 причини, через які олів'є має зникнути із вашого новорічного столу

Лайфхаки

Різдвяний віночок своїми руками: 5 простих кроків