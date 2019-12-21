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На мосту Патона відновили рух

Субота, 21 грудня 2019, 09:00
На мосту Патона відновили рух

На мосту імені Патона в Києві повністю відкрито транспортний рух.

Джерело: сайт КМДА з посиланням на "Київавтодор"

Деталі: Зазначається, що ремонтні роботи закінчили на 3 доби раніше, ніж планувалося. Аварійно-відновлювальні роботи тривали цілодобово.

Столичні дорожники ліквідовували просідання на мосту, під яким виявили пошкодження плити автопроїзду. Для її відновлення використано бетон із поліпшеними якостями.

Повідомляється також, що поточні роботи закінчили і на Південному мосту, де транспортний рух також відкрито.

Що було раніше: 17 грудня у КМДА повідомили, що через просідання покриття рух на мосту імені Патона обмежать із вечора 17-го до ранку 23 грудня.

Українська правда
Теми: Київтранспорт
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