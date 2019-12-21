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На мосту Патона восстановили движение

Суббота, 21 декабря 2019, 09:00
На мосту Патона восстановили движение

На мосту имени Патона в Киеве полностью открыто движение транспорта.

Источник: сайт КГГА со ссылкой на "Киевавтодор"

Детали: Отмечается, что ремонтные работы закончили на 3 суток раньше, чем планировалось. Аварийно-восстановительные работы продолжались круглосуточно.

Столичные дорожники ликвидировали проседание на мосту, под которым обнаружили повреждение плиты автопроезда. Для ее восстановления использован бетон с улучшенными качествами.

Сообщается также, что текущие работы закончили и на Южном мосту, где транспортное движение также открыто.

Что было ранее: 17 декабря в КГГА сообщили, что из-за проседания покрытия движение на мосту имени Патона ограничат с вечера 17-го по утро 23 декабря.

Украинская правда
Темы: Киевтранспорт
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