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Україна продовжить переговори з "Газпромом" щодо транзиту

Субота, 21 грудня 2019, 09:43
Україна продовжить переговори з Газпромом щодо транзиту

Новостворений "Оператор ГТС України" та "Газпром" у суботу продовжать двосторонні перемовини щодо реалізації домовленостей, досягнутих у тристоронньому форматі у п'ятницю.

Джерело: генеральний директор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон у Facebook

Пряма мова: "Після виснажливих перемовин у Берліні та Мінську прямую до Відня продовжувати двосторонні перемовини у форматі "Оператор ГТС України – Газпром" щодо реалізації досягнутих вчора домовленостей".

Що було раніше: Представники Європейської комісії, України та Російської Федерації 20 грудня досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.

За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.

Помічник президента України Андрій Єрмак повідомив, що Росія погодилася виплатити України 3 мільярди доларів боргу за рішеннями Стокгольмського арбітражу.

За словами віце-прем'єра РФ Дмитра Козака, новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України укладуть терміном на 5 років.

Українська правда

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Теми: газРосія
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