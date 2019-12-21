Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту

1252 просмотра
Суббота, 21 декабря 2019, 10:43

Новосозданный "Оператор ГТС Украины" и "Газпром" в субботу продолжат двусторонние переговоры по реализации договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате в пятницу.

Источник: генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook

Прямая речь: "После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате "Оператор ГТС Украины - Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей".

Что было раньше: Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.

Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Украинская правда
Темы: газ Росcия


powered by lun.ua
Материалы по теме
Швейцарская компания приостанавливает строительство "Северного потока-2" 21 декабря 2019, 08:40
Главные новости пятницы и ночи: игорный бизнес, газовый вопрос 21 декабря 2019, 08:00
Зеленский поговорил с Дудой о российском газе 20 декабря 2019, 19:42
Все новости
Главные новости
Швейцарская компания приостанавливает строительство "Северного потока-2"
Помощь Украине и санкции против России: Трамп подписал оборонный бюджет
Рада подписала меморандум по подготовке закона о рынке земли – Разумков
Офис президента: Россия выплатит 3 миллиарда долларов долга перед "Нафтогазом"
Все новости
флешмоб

Шутки о корпоративе, которые надорвете ваши животы

мир

Британцы придумали туалеты, которые будут способствовать производительности работников

ТаблоID

Звездные свадьбы-2019

Поиск по сайту
Архив
Весь архів