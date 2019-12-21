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Украина продолжит переговоры с "Газпромом" по транзиту

Суббота, 21 декабря 2019, 09:43
Украина продолжит переговоры с Газпромом по транзиту

Новосозданный "Оператор ГТС Украины" и "Газпром" в субботу продолжат двусторонние переговоры по реализации договоренностей, достигнутых в трехстороннем формате в пятницу.

Источник: генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон в Facebook

Прямая речь: "После изнурительных переговоров в Берлине и Минске направляюсь в Вену продолжать двусторонние переговоры в формате "Оператор ГТС Украины - Газпром" по реализации достигнутых вчера договоренностей".

Что было раньше: Представители Европейской комиссии, Украины и Российской Федерации 20 декабря достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

По итогам переговоров в Минске Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продлении транзита газа через Украину и урегулировании взаимных требований.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Козака, новый контракт на транзит российского газа через газотранспортную систему Украины заключат сроком на 5 лет.

Помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Россия согласилась выплатить Украине 3 миллиарада долларов долга по решению Стокгольмского арбитража.

Украинская правда

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Темы: газРосcия
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