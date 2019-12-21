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Німеччина критикує санкції США проти "Північного потоку-2"

Субота, 21 грудня 2019, 10:32

Німеччина виступає проти американських санкцій, запроваджених за будівництво російського газогону "Північний потік-2".

Про це заявила у суботу заступниця речника німецького уряду Ульріке Деммер, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

"Федеральний уряд відкидає такі екстериторіальні санкції. Вони завдають удару німецьким та європейським підприємствам та втручаються у наші внутрішні справи", - заявила Деммер (Ulrike Demmer).

Вона додала, що з огляду на переговори між Україною та Росією щодо транзиту російського газу через Україну до ЄС "такі американські заходи, які передусім покликані захищати Україну, є особливо незрозумілими".

В Соціал-демократичній партії Німеччини, яка входить до урядової коаліції, також не згодні із санкціями.

"Цей односторонній крок є тягарем для двосторонніх відносин. Запроваджені США санкції не завадять завершити роботу щодо "Північного потоку-2", натомість лише затримають її", - сказав зовнішньополітичний речник СДПН Нільс Шмід.

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Передісторія:

  • 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.
  • Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Теми: НімеччинасанкціїСШАгазРосія
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