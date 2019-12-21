Германия критикует санкции США против "Северного потока-2"

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Суббота, 21 декабря 2019, 11:32

Германия выступает против американских санкций, введенных за строительство российского газопровода "Северный поток-2".

Об этом заявила в субботу заместитель представителя немецкого правительства Ульрике Деммер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"Федеральное правительство отвергает такие экстерриториальные санкции. Они наносят удар немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в наши внутренние дела", - заявила Деммер (Ulrike Demmer).

Она добавила, что, учитывая переговоры между Украиной и Россией о транзите российского газа через Украину в ЕС "такие американские меры, прежде всего призваны защищать Украину, особенно непонятными".

В Социал-демократической партии Германии, входящей в правительственную коалицию, также не согласны с санкциями.

"Этот односторонний шаг является бременем для двусторонних отношений. Введенные США санкции не помешают завершить работу по" Северному потоку-2 ", взамен лишь задержат ее", - сказал внешнеполитический представитель СДПГ Нильс Шмид.

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Предыстория:

  • 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.
  • После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

Темы: Германия санкции США газ Росcия


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