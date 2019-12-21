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В ЄС розкритикували санкції США щодо "Північного потоку-2"

Субота, 21 грудня 2019, 15:42
В ЄС розкритикували санкції США щодо Північного потоку-2

Європейський Союз розкритикував можливість запровадження з боку США санкцій щодо компаній, залучених до будівництва російського газогону "Північний потік-2".

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник Єврокомісії в коментарі AFP.

"ЄС принципово виступає проти запровадження санкцій проти компаній ЄС, які ведуть законний бізнес", - заявив речник Єврокомісії.

В уряді Німеччини раніше також виступили проти американських санкцій, заявивши, що "вони завдають удару німецьким та європейським підприємствам та втручаються у наші внутрішні справи".

Нагадаємо, 20 грудня президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає запровадження санкцій проти російських газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік". Під штрафні заходи потраплять судна, які займаються прокладкою труб для цих газогонів, а також громадяни, які мають відношення до роботи цих суден.

Після цього швейцарська компанія Allseas, кораблі якої здійснювали прокладку труб по дну Балтійського моря для газопроводу "Північний потік-2", офіційно заявила про зупинку робіт.

Детальніше про механізм санкцій та можливості їхнього обходу читайте у статті Американський удар по проєкту Путіна: чи зможуть санкції США зупинити Nord Stream 2.

Існує також думка про те, що  газопровід все одно буде добудований. Про подальшу стратегію – читайте у статті Готуємося до Nord Stream-3: якою має бути газова стратегія України.

Теми: ЄСгазСШАРосія
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