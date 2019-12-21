В ЕС раскритиковали санкции США по "Северному потоку-2"

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Суббота, 21 декабря 2019, 16:42

Европейский Союз раскритиковал возможность введения со стороны США санкций в отношении компаний, привлеченных к строительству российского газопровода "Северный поток-2".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель Еврокомиссии в комментарии AFP.

"ЕС принципиально выступает против введения санкций против компаний ЕС, ведущих законный бизнес", - заявил представитель Еврокомиссии.

В правительстве Германии ранее также выступили против американских санкций, заявив, что "они наносят удар немецким и европейским предприятиям и вмешиваются в наши внутренние дела".

Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, предусматривающий введение санкций против российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Под штрафные меры попадут суда, занимающиеся прокладкой труб для этих газопроводов, а также граждане, которые имеют отношение к работе этих судов.

После этого швейцарская компания Allseas, корабли которой осуществляли прокладку труб по дну Балтийского моря для газопровода "Северный поток-2", официально заявила об остановке работ.

Подробнее о механизме санкций и возможности их обхода читайте в статье Американский удар по проекту Путина: смогут ли санкции США остановить Nord Stream 2.

Существует также мнение о том, что газопровод все равно будет достроен. О дальнейшей стратегии - читайте в статье Готовимся к Nord Stream-3: какой должна быть газовая стратегия Украины.

Темы: ЕС газ США Росcия


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