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Ексначальнику військового представництва МОУ повідомили про підозру у шахрайстві

Субота, 21 грудня 2019, 16:26

Ексначальнику 615 Військового представництва Міністерства оборони повідомлено про підозру у заволодінні майже 4 млн грн коштів ДП "Антонов".

Джерело: пресслужба військової прокуратури Центрального регіону України

Деталі: 20 грудня 2019 року експосадовцю було повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої.

Слідством встановлено, що ексчиновник заволодів коштами ДП "Антонов" у період з 2009 по 2017 рік.  

Зокрема, полковник переконав службових осіб держпідприємства у наявності підстав та законності укладання договорів підряду ДП "Антонов" з військовослужбовцями та працівниками військового представництва на науково-технічне супроводження сертифікаційних робіт та випробувань при розробці та модернізації зразків авіаційної техніки цивільного призначення.

Дослівно: "Начальник отримав доступ до персональних даних своїх підлеглих для використання під час укладання договорів та отримання коштів у касі від їх імені. Готував також акти про нібито виконані роботи з підробленими підписами виконавців. Одержані за ними кошти привласнював та використовував на власні потреби". 

Дії полковника кваліфікували за ч.2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.32, ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.1 ст.32, ч.4 ст.358 КК, серед яких заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, у особливо великих розмірах та використання завідомо підробленого документу, вчинене повторно. 

Стороні захисту повідомлено про закінчення досудового розслідування та надано доступ до матеріалів.

Українська правда
Теми: Міноборонипрокуратура
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