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Экс-начальнику военного представительства МОУ сообщили о подозрении в мошенничестве

Суббота, 21 декабря 2019, 16:26

Экс-начальнику 615 Военного представительства Министерства обороны сообщено о подозрении в завладении почти 4 млн грн средств ГП "Антонов".

Источник: пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины

Детали: 20 декабря 2019 г. экс-чиновнику было сообщено о новом подозрении и изменении в ранее сообщенном. 

Следствием установлено, что полковник военного представительства завладел средствами ГП "Антонов" в период с 2009 по 2017 год.

В частности, убедил должностных лиц госпредприятия в наличии оснований и законности заключения договоров подряда ГП "Антонов" с военнослужащими и работниками военного представительства на научно-техническое сопровождение сертификационных работ и испытаний при разработке и модернизации образцов авиационной техники гражданского назначения.

Дословно: "Начальник получил доступ к персональным данным своих подчиненных для использования при заключении договоров и получения средств в кассе от их имени. Готовил также акты о якобы выполненных работах с поддельными подписями исполнителей. Полученные  по ним средства присваивал и использовал на собственные нужды".

Действия полковника квалифицировали по ч.2 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ч.1 ст.32, ч.4 ст.358, ч.3 ст.190, ч.1 ст .32, ч.4 ст.358 УК, среди которых завладение чужим имуществом путем злоупотребления доверием (мошенничество), совершенное повторно, в особо крупных размерах и использование заведомо поддельного документа, совершенное повторно.

Стороне защиты сообщено об окончании досудебного расследования и предоставлен доступ к материалам.

Украинская правда
Темы: Минобороныпрокуратура
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