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На Заході обіцяють дощі і хуртовини, у Києві - туман 

Субота, 21 грудня 2019, 17:21
На Заході обіцяють дощі і хуртовини, у Києві - туман 

22 грудня вночі у Закарпатській області, 23-24 грудня - у західних областях очікуються значні дощі, у Карпатах - пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с. 

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Вночі 22 грудня у Київській області та Києві прогнозують туман з видимістю 200-500 м (І рівень небезпечності).  

 
прогноз погоди на 22 грудня

У понеділок та вівторок (23-24 грудня) у Карпатах очікується сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Прогноз погоди на 23 грудня
Прогноз погоди на 23 грудня
Прогноз погоди на 24 грудня
Прогноз погоди на 24 грудня

Українська правда
Теми: погода
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