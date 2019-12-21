На Заході обіцяють дощі і хуртовини, у Києві - туман 

12155 переглядів
Субота, 21 грудня 2019, 18:21

22 грудня вночі у Закарпатській області, 23-24 грудня - у західних областях очікуються значні дощі, у Карпатах - пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с. 

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Вночі 22 грудня у Київській області та Києві прогнозують туман з видимістю 200-500 м (І рівень небезпечності).  

 
прогноз погоди на 22 грудня

У понеділок та вівторок (23-24 грудня) у Карпатах очікується сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).

Прогноз погоди на 23 грудня
Прогноз погоди на 23 грудня
Прогноз погоди на 24 грудня
Прогноз погоди на 24 грудня

Українська правда
Теми: погода


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Україна в тумані: рятувальники попереджають про погану видимість 21 грудня 2019, 09:17
Синоптик розповіла, коли чекати похолодання 20 грудня 2019, 12:45
Грудень 2019 року став найтеплішим за всі роки спостереження 19 грудня 2019, 15:34
Усі новини
Головні новини
Українці обрали політика і подію року
Білий дім заморозив допомогу Україні через 90 хв після розмови Зеленського і Трампа
П'ять українських компаній уклали з "Газпромом" угоди на постачання газу
Пожежа в психоневрологічному інтернаті на Луганщині: четверо загиблих
Усі новини
holiday

Безалкогольний глінтвейн: три рецепти

їжа

2 причини, через які олів'є має зникнути із вашого новорічного столу

Лайфхаки

Різдвяний віночок своїми руками: 5 простих кроків