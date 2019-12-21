На Заході обіцяють дощі і хуртовини, у Києві - туман 

22 грудня вночі у Закарпатській області, 23-24 грудня - у західних областях очікуються значні дощі, у Карпатах - пориви вітру 15-20 м/с, на високогір'ї 25-28 м/с.

Джерело: Укргідрометцентр

Деталі: Вночі 22 грудня у Київській області та Києві прогнозують туман з видимістю 200-500 м (І рівень небезпечності).

прогноз погоди на 22 грудня

У понеділок та вівторок (23-24 грудня) у Карпатах очікується сильний мокрий сніг, хуртовини, місцями ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий).