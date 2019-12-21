На Западе обещают дожди и метели, в Киеве - туман

22 декабря ночью в Закарпатской области, 23-24 декабря - в западных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах - порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Ночью 22 января в Киевской области и Киеве прогнозируют туман с видимостью 200-500 м (I уровень опасности).

Прогноз погоды на 22 января

В понедельник и вторник (23-24 декабря) в Карпатах ожидается сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица (II уровень опасности, оранжевый).