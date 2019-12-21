Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

На Западе обещают дожди и метели, в Киеве - туман

Суббота, 21 декабря 2019, 17:21
На Западе обещают дожди и метели, в Киеве - туман

22 декабря ночью в Закарпатской области, 23-24 декабря - в западных областях ожидаются значительные дожди, в Карпатах - порывы ветра 15-20 м/с, на высокогорье 25-28 м/с.

Источник: Укргидрометцентр

Детали: Ночью 22 января в Киевской области и Киеве прогнозируют туман с видимостью 200-500 м (I уровень опасности).

Прогноз погоды на 22 января
Прогноз погоды на 22 января

В понедельник и вторник (23-24 декабря) в Карпатах ожидается сильный мокрый снег, метели, местами гололед, налипание мокрого снега, на дорогах - гололедица (II уровень опасности, оранжевый).

Прогноз погоды на 23 декабря
Прогноз погоды на 23 декабря
Прогноз погоды на 24 декабря
Прогноз погоды на 24 декабря

Украинская правда
Темы: погода
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

фото, видеоСемеро парней избили и зарезали бездомную в Днепре

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

Все новости...
погода
Во Львове молния попала в трансформаторы: могут быть перебои со светом
Сильная жара стала причиной временного закрытия Акрополя в Греции
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
Последние новости
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
19:57
Министр обороны Италии призвал к переговорам о прекращении войны в Украине
19:43
В Чехии – день траура по жертвам массовой стрельбы в Праге
19:33
Генштаб: Россияне пытаются выбить Силы обороны с плацдармов на левобережье Херсонщины
19:15
"Шахеды" атакуют Украину с юга
19:15
Северные олени могут одновременно спать и есть – исследование
19:03
видео, дополненоРоссияне массированно ударили по жилым кварталам Херсона, в городе пожары
18:55
Вертеп с двумя матерями Иисуса разгневал консерваторов в Италии
Все новости...
Реклама: