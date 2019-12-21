На Львівщині 14 осіб отруїлися у місцевому ресторані

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Субота, 21 грудня 2019, 20:03

У Львівській області 14 осіб госпіталізовано з харчовим отруєнням після відвідування ресторану смт. Борислав.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров'я Львівської обласної держадміністрації 

Деталі: Пацієнтів зі скаргами на підвищення температури тіла, головний біль, нудоту, блювоту, біль у животі, часті рідкі випорожнення було госпіталізовано протягом 11-12 грудня до КНП "Центральна міська лікарня м. Борислава". 

За даними медиків, усі постраждалі відвідували ресторан "РАТ" в Бориславі,  їли піцу, салат "Цезар" та інші страви.

У більшості пацієнтів було виявлено Salmonella enteritidis (сальмонела ентеріка). 

Станом на 20 грудня 14 осіб залишалися госпіталізованими, одна людина перебувала на амбулаторному лікуванні.

Теми: здоров'я Львівщина


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