На Львовщине 14 человек отравились в местном ресторане

Во Львовской области 14 человек госпитализированы с пищевым отравлением после посещения ресторана d г. Борислав.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения Львовской областной госадминистрации

Детали: Пациенты с жалобами на повышение температуры тела, головную боль, тошноту, рвоту, боли в животе, частый жидкий стул были госпитализированы в течение 11-12 декабря в КНП "Центральная городская больница г. Борислава".

По данным медиков, все пострадавшие посещали ресторан "РАТ" в Бориславе, ели пиццу, салат "Цезарь" и другие блюда.

У большинства пациентов выявлена Salmonella enteritidis (сальмонелла энтерика).

По состоянию на 20 декабря 14 человек оставались на госпитализации, один находился на амбулаторном лечении.