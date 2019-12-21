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Вітренко про газову угоду з РФ: Складний для всіх сторін компроміс

Субота, 21 грудня 2019, 20:34
Вітренко про газову угоду з РФ: Складний для всіх сторін компроміс

Виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко назвав "складним для всіх сторін компромісом" газовий контракт з російським "Газпромом". 

Джерело: допис Вітренка у Facebook у суботу 

Дослівно: "Про що домовилися. 3 мільярди доларів "живими грошима" до кінця цього року, таким чином у повній мірі буде виконано рішення Стокгольмського арбітражу за транзитною справою. Тут повна перемога. Транзит буде продовжено. Визначені транзитні потужності на 5 років, за які "Газпром" гарантовано має заплатити".

Деталі: За словами Вітренка, обсяги транзиту може бути збільшено.

Дослівно: "Просто потрібно буде додатково їх бронювати - і платити за значно вищим тарифом - на рік/квартал/місяць/добу наперед.  Тривалість контракту теж може бути продовжена".

"Перемога чи зрада? "Газпром" хотів 1 рік, ми - 10, зійшлися посередині. Гарантовані потужності - теж приблизно посередині між тим, що пропонував Газпром, і що хотіли ми. Так що тут складний для всіх сторін компроміс". 

Деталі: Також Вітренко уточнив, що "Газпром" має укласти з "Нафтогазом" угоду на організацію транзиту газу на 5 років з визначеними обсягами, під які "Нафтогаз" забронює потужності у відокремленого оператора газотранспортної системи.

Дослівно: "За ці потужності "Газпром" гарантовано має заплатити "Нафтогазу", а "Нафтогаз" потім - оператору. В угоді буде наперед визначений тариф, вона буде укладена за міжнародним правом і з міжнародним арбітражем. При цьому вона має повністю відповідати європейським нормам".

"Угода між "Нафтогазом" і оператором - стандартний (для всіх користувачів газотранспортної системи) договір на транспортування, який у відповідності до українського законодавства визначається регулятором. Тарифи за цим стандартним договором теж визначаються регулятором".

"Навіщо потрібен "Нафтогаз" між "Газпромом" і оператором? "Газпром" не готовий працювати за стандартним договором і брати на себе всі ризики українського законодавства і регулювання, особливо ризики змін у нормативно-правовій базі, які можуть статися кожного дня. "Нафтогаз" є більш пристосованим до таких ризиків, оскільки це національна компанія, акціонером якого є український уряд", - підсумував Вітренко. 

Нагадаємо: 

  • 20 грудня представники Єврокомісії, України та РФ досягли остаточної домовленості з принципових позицій щодо транзиту російського газу через територію України для європейських споживачів і врегулювання взаємних претензій.
  • За підсумками переговорів у Мінську Росія та Україна підписали протокол домовленостей про продовження транзиту газу через Україну й врегулювання взаємних вимог.
  • Кабмін оприлюднив протокол зустрічі та компаній цих країн (ООО "Оператор газотранспортної системи України", НАК "Нафтогаз України", ПАО "Газпром"). 
  • Домовленості передбачають підписання контракту на 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років, мінімальний обсяг 65 млрд кубометрів газу в перший рік і по 40 млрд кубометрів - у наступні 4 роки, відкликання майбутніх судових позовів "Нафтогазу" і "Газпрому", згоду "Газпрому" виплатити Україні грошима до Нового року більше 2,9 млрд доларів згідно рішення Стокгольмського арбітражу. 
  • Усі документи мають бути підписані до кінця поточного року. 

Українська правда

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Теми: НафтогазГазпромРосія
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