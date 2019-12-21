У неділю в Києві перекриють частину центральної вулиці і змінять рух транспорту

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Субота, 21 грудня 2019, 22:23

У неділю, 22 грудня, з 13:30 до 16:00 рух транспорту на вул.Володимирській буде заборонено у зв’язку із проведенням Borjomi New Year Parade та змінено рух кількох тролейбусів та автобусів через реконструкцію Шулявського шляхопроводу та ремонтні роботи на пішохідному мості  на просп. Любомира Гузара. 

Джерело: Офіційний портал Києва, КП "Київпастранс"

Деталі: На вул. Володимирській рух транспорту буде перекрито від перетину з бульваром Тараса Шевченка до будинку №19 вул.Володимирської.

 

Під час монтажу/демонтажу святкової платформи та спеціальної огорожі параду також буде заборонено паркування:

22 грудня із 00:00 до 15:00 – на вул. Володимирській зі сторони парку Тараса Шевченка навпроти червоного корпусу Національного університету України ім. Тараса Шевченка і на вул. Володимирській біля будинків № 19 та № 21/20.

З 7:00 21 грудня до 23:30 22 грудня – на вул. Володимирській (від перетину із б-ром Тараса Шевченка до перетину з вул. Софіївською), уздовж парної сторони б-ру Тараса Шевченка (від перетину з вул. Терещенківською до перетину з вул. Володимирською).

Окрім того в ніч проти 22 грудня буде змінено маршрути тролейбусів №№ 92Н, 93Н, 94Н через роботи з реконструкції шляхопроводу на перетині просп. Перемоги – вул. В. Гетьмана – вул. О. Довженка та ремонту контактної мережі тролейбуса на б-рі Т. Шевченка.

22 грудня на просп. Любомира Гузара рух буде перекрито з 9:00 до 17:00 через капітальний ремонт пішохідного мосту, маршрути автобусів №№ 69, 155 буде змінено. 

 

Українська правда
Теми: Київ транспорт святкування


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