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В воскресенье в Киеве перекроют часть центральной улицы и изменят движение транспорта

Суббота, 21 декабря 2019, 21:23
В воскресенье в Киеве перекроют часть центральной улицы и изменят движение транспорта

В воскресенье, 22 декабря, с 13:30 до 16:00 движение транспорта на ул.Владимирской будет запрещено в связи с проведением Borjomi New Year Parade и изменено движение нескольких троллейбусов и автобусов в связи с реконструкцией Шулявского путепровода и ремонтных работ на пешеходном мосту на просп. Любомира Гузара.

Источник: Официальный портал Киева, КП "Киевпастранс"

Детали: На ул. Владимирской движение транспорта будет перекрыто от пересечения с бульваром Тараса Шевченко до дома №19 ул.Владимирской. 

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Во время монтажа/демонтажа праздничной платформы и специального ограждения парада также будет запрещена парковка:

22 декабря с 00:00 до 15:00 - на ул. Владимирской со стороны парка Тараса Шевченко напротив красного корпуса Национального университета Украины им. Тараса Шевченко и на ул. Владимирской возле домов №19 и №21/20.

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С 7:00 21 декабря до 23:30 22 декабря - на ул. Владимирской (от пересечения с б-ром Тараса Шевченко до пересечения с ул. Софиевской), вдоль четной стороны б-ра Тараса Шевченко (от пересечения с ул. Терещенковской до пересечения с ул. Владимирской).

Кроме того, в ночь на 22 декабря будут изменены маршруты троллейбусов №№ 92н, 93Н, 94н в связи с работами по реконструкции путепровода на пересечении просп. Победы - ул. В. Гетьмана - ул. Довженко и ремонта контактной сети троллейбуса на б-ре ​​Т. Шевченко.

22 декабря на ул. Любомира Гузара движение будет перекрыто с 9:00 до 17:00 в связи с капитальным ремонтом пешеходного моста, маршруты автобусов №№ 69, 155 будут изменены. 

 

 

Украинская правда
Темы: Киевтранспортпразднования
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