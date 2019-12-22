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Трамп цікавився військовою допомогою Україні за місяць до дзвінка Зеленському

Неділя, 22 грудня 2019, 01:58

У недавно опублікованих документах говориться, що президент США Дональд Трамп цікавився військовою допомогу США Україні за місяць до розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Bloomberg

Деталі: На прохання Трампа Майкл Даффі, співробітник департаменту з управління і бюджету, написав в Пентагон лист з проханням надати докладну інформацію про військову допомогу для України.

Сильно відредаговані документи, отримані за запитом американського агентства, також показують, що чиновники адміністрації наказали затримати допомогу приблизно через годину після розмови двох лідерів.

Нагадаємо:

  • Президенту США Дональду Трампу оголосили імпічмент на основі звинувачень у тиску на Україну - він став лише третім американським лідером, якому офіційно пред'явлені звинувачення у відповідності з Конституцією.
  • Обидві Палати Конгресу США підтримали бюджет на 2020 рік та надіслали його на підпис президенту Дональду Трампу.

Теми: ТрампСША
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