Трамп цікавився військовою допомогою Україні за місяць до дзвінка Зеленському

У недавно опублікованих документах говориться, що президент США Дональд Трамп цікавився військовою допомогу США Україні за місяць до розмови з президентом Володимиром Зеленським.

Джерело: Bloomberg

Деталі: На прохання Трампа Майкл Даффі, співробітник департаменту з управління і бюджету, написав в Пентагон лист з проханням надати докладну інформацію про військову допомогу для України.

Сильно відредаговані документи, отримані за запитом американського агентства, також показують, що чиновники адміністрації наказали затримати допомогу приблизно через годину після розмови двох лідерів.

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