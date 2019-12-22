У Сирії внаслідок авіаудару загинули 7 осіб

У Сирії при авіаударі по місту Саракеб в провінції Ідліб загинули сім осіб і більше десяти осіб отримали поранення.

Джерело: Associated Press

Деталі: Саракеб перебуває під контролем опозиційних сирійських груп, а авіаудар стався після того, як урядові сили захопили два нові села на півдні Ідлібу.

Саракеб і Маарет аль-Нуман знаходяться під контролем повстанців. Вони розміщені на шосе, яке зв'язує столицю Дамаск з найбільшим сирійським містом Алеппо. Обидва міста майже порожні після втечі більшості мирних жителів.

Так як припинення вогню протягом останніх тижнів фактично не дотримувалася, уряд намагається отримати доступ до стратегічного шосе Дамаск-Алеппо. Сирійські війська в останні дні наступають на північ у напрямку Маарет аль-Нумана.

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