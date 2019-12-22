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У Сирії внаслідок авіаудару загинули 7 осіб

Неділя, 22 грудня 2019, 02:47
У Сирії внаслідок авіаудару загинули 7 осіб

У Сирії при авіаударі по місту Саракеб в провінції Ідліб загинули сім осіб і більше десяти осіб отримали поранення. 

Джерело: Associated Press

Деталі: Саракеб перебуває під контролем опозиційних сирійських груп, а авіаудар стався після того, як урядові сили захопили два нові села на півдні Ідлібу.

Саракеб і Маарет аль-Нуман знаходяться під контролем повстанців. Вони розміщені на шосе, яке зв'язує столицю Дамаск з найбільшим сирійським містом Алеппо. Обидва міста майже порожні після втечі більшості мирних жителів.

Так як припинення вогню протягом останніх тижнів фактично не дотримувалася, уряд намагається отримати доступ до стратегічного шосе Дамаск-Алеппо. Сирійські війська в останні дні наступають на північ у напрямку Маарет аль-Нумана.

Нагадаємо:

  • З 2012 року у Сирії триває громадянська війна, яка почалася з мирного протесту проти режиму президента Башара Асада. Наразі, окрім прибічників та противниками Асада, до конфлікту долучилися багато груп та країн. Росія підтримує чинну владу Сирії. 
  • За цей час на території Сирії розвинулись джихадистські угрупування – "Ісламської держави" та Аль-Каїди. Також додають вимір конфлікту сирійські курди, які прагнуть самоврядування. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Сирія
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